Максим Галкин поделился в сети новостью о смерти известного российского артиста и композитора Александра Градского.

Как сообщает Politeka.net, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился в своем Instagram новостью о том, что умер Александр Градский, а также высказал свои соболезнования по этому поводу.

В соцсети Галкин опубликовал фото Градского и написал: "Ушел Александр Градский. Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни".

Также он добавил свои соболезнования: "Искренние соболезнования родным и близким". В комментариях к публикации пользователи начали писать и свои соболезнования, и слова поддержки.

Как сообщают российские СМИ, причиной смерти 72-летнего Александра Градского мог стать инсульт, ведь накануне артиста госпитализировали с подозрением на этот недуг. Также сообщается, что в сентябре композитор перенес коронавирус и после этого состояние его здоровья сильно ухудшилось.

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