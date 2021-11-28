Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася кадрами з відпочинку, де добре провела час і відпочила на пляжі.

Популярна виконавиця багато років показує на сцені образи, які далекі від скромних або класичних. У реальному ж житті Каменських віддає перевагу показувати більш скромні наряди.

На своїй сторінці в Instagram Каменських показує спортивні образи або комфортні домашні образи. На пляжі Каменських воліє з'являтися в маленьких купальниках на тонких лямках і з оригінальними принтами.

Цього разу в невеликому відео з відпочинку Каменських продемонструвала, як вона ніжиться на відпочинку і відпочиває на пляжі в улюбленому леопардовому бікіні. Раньше Каменських вже не раз показувала цей купальник, дивуючи фігурою.

Раніше співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських постала на шоу" Маска " в розкішному образі. На ній шикарне чорне коктейльне плаття з пишними фетровими рукавами фіолетового кольору.

"Чекаю вас сьогодні о 21: 00, щоб знову із завмиранням серця дивитися виступи наших Масок! І вгадувати, хто ж під ними ховається", - написала Настя Каменських.

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