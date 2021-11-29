28 листопада відбувся суперфінал популярного українського шоу "Танці з зірками". Після 13 тижнів ефірів нарешті визначився переможець п'ятого сезону.

Ним став актор Артур Логай, а допомогла йому перемогти партнерка хореогаф Анна Кареліна. Друге місце дісталося Ользі Харлан і Дмитру Дікусару, а третє - Кості Войтенку і Роксоляні Маланчук. Про це йдеться у свіжих постах на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram, передає Politeka.net.

У суперфіналі Артур Логай і Анна Кареліна станцювали віденський вальс, контемп і фрістайл. Всі три танці Логая з партнеркою судді оцінили в максимальні 40 балів, а глядачі віддали за них найбільше голосів.

Логай емоційно звернувся до Кареліної, суддів і фанатів, які підтримували його: "Я весь проект вірив у наші сили, але зараз не вірю, що це сталося. Я вдячний цьому шоу за те, що вся країна дізналася, що в Україні є зірка на ім'я Анна Кареліна. Я прийшов сюди, щоб сказати людям, що можливо все".

Проте багато глядачів виявилися розчаровані підсумками "Танців з зірками".

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"Не чесно!!! Харлан краще танцювала!"

"Так форсити потрібно вміти. Підтримки так, партнерка так-так-так. Артур молодець, але не танцював краще за всіх! Костя зробив його в цьому і вже дуже давно. Шкода. Людям подобається пил в очі, на жаль"

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"За натяками було зрозуміло, що він виграє, але зараз більш видно, що все домовлено заздалегідь"

Зазначимо, Артур Логай, відучившись два роки на факультеті "міжнародного туризму", зрозумів, що це не його і подався в 2014-му році на пісенний проект "Х-Фактор". Після закінчення програми Артур зайняв десяте місце, але не кинув співати. Більш того, він почав зніматися у фільмах і серіалах, зокрема, в гучному «Моя улюблена Страшко».

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