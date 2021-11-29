Відомий актор Артур Логай звернувся до українців після перемоги на "Танцях з зірками" разом зі своєю партнеркою Ганною Кареліною.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 11 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, на цей раз актор опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у фінал "Танців з зірками" вийшли Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, Артур Логай з Анною Кареліною і Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Однак, перемогу на паркеті здобув Артур Логай зі своєю партнеркою. Після цього він звернувся до українців з вдячністю.

"Це ваша перемога. Наша була, напевно в оцінках. А ось це - ваша перемога. Кожна людина, яка нас підтримала. Ми шалено вам вдячні. Я не знаю, якими словами можна висловити ту подяку, яку ми відчуваємо всередині", — висловився актор.

"Все, що ви зробили разом з нами за 13 тижнів це просто одне величезне слово-любов", - подякував українцям Артур Логай.

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