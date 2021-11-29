Шанувальники вокального проєкту "Голос країни", який транслюють на телеканалі "1+1", збунтувалися через тренерський склад 12 сезону шоу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці порталу "muzvar.ua" в Instagram розповіли, хто займе тренерські крісла у 12 сезоні вокального проєкту "Голос країни". Так, у наступному сезоні глядачі побачать тренерку-переможця Надю Дорофєєву, репера Потапа, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та співачку Олю Полякову.

" 75% нового складу — це вже "бувалі" гравці:

- минулорічна переможниця-дебютантка — DOROFEEVA

- тренер сезонів "Голосу" з 5 по 10 - Потап (який досі мріє про перемогу у шоу)

- Святослав Вакарчук, який судив у шоу 3-6 сезон та після перемоги зробив перерву у проекті на цілих п’ять років.

Тренером новачком цьогоріч стала Оля Полякова, яка за чутками, досить давно мріяла опинитися у заповітному червоному кріслі", - написали на сторінці.

Також зазначимо, що Юлії Саніній, яку багато хто хотів бачити тренером, місця в суддівському кріслі не пропонували.

У коментарях шанувальники написали, що їм не дуже подобається таке рішення щодо тренерського складу: " Дуже шкода, що не взяли Юлю Саніну. 😢", "Це вже не голос, а дешевий цирк імені Потапа та Полякової 😅", " Чекала Юлю Саніну, якщо чесно ((((", " Скрізь Полякова! Вона не надірветься?", "Взагалі немає інтересу дивитися вже 😂", "Я уявляю їхні рейтенги 😂".

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