Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після скандалу з Вікторією Смеюхою, раптово замінила Катю Осадчу на "Світському житті".
Співачка Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Нещодавно стало відомо, що між нею і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу на акаунті шоу "Світське життя" в Instagram опублікували нові сторіз. На кадрах представили нову репортерку цього тижня - Славу Камінську. Вона вирушила на захід ресторанної премії "СІЛЬ", де поспілкувалася з Євгеном Клопотенком та Наталією Денисенко.
"Ти моя Мерілін Монро або ви моя...", — каже Євген Клопотенко Славі Камінській.
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Нові правила оголосили в МОЗ через штам Омікрон: які зміни ввели для українців
Потяг розчавив авто з вчителькою та дітьми, деталі трагедії: "Розвозила учнів по домівках"
Каменських у леопардовому купальнику побешкетувала на пляжі без Потапа: кадри
Почнуться масові штрафи і конфіскації: що чекає українців після лютого 2022 року
"Боже мій, компот із сухофруктів. Що там ще?", — запитувати репортерка.
Раніше повідомлялося, Камінська з "НеАнгелів" одягла сукню і наочно показала, чим обернулася відпустка: "Не може пузо своє втягнути
Також, Осадча засвітилася з Камінською з "НеАнгелів" після скандалу зі Сміюхою: "Кому колгосп, а кому дочка..."
Politeka розповідала, Камінська з "НеАнгелів" після скандалу зі Сміюхою дала слабину на курорті: "Я не хотіла, Рома..."