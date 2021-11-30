"Що там ще?"

Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після скандалу з Вікторією Смеюхою, раптово замінила Катю Осадчу на "Світському житті".

Співачка Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Нещодавно стало відомо, що між нею і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу на акаунті шоу "Світське життя" в Instagram опублікували нові сторіз. На кадрах представили нову репортерку цього тижня - Славу Камінську. Вона вирушила на захід ресторанної премії "СІЛЬ", де поспілкувалася з Євгеном Клопотенком та Наталією Денисенко.

"Ти моя Мерілін Монро або ви моя...", — каже Євген Клопотенко Славі Камінській.

"Боже мій, компот із сухофруктів. Що там ще?", — запитувати репортерка.

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