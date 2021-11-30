Учасники 11 сезону популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф", яке транслюють на телеканалі "СТБ", посварилися через посуд.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" на YouTube опублікували фрагмент відео, де команда синіх, жовтих, зелених та червоних сварилися між собою через посуд.

Як виявилося, у команди синіх було дві зайвих тарілки, а в червоні водночас не мали жодної.

Про те, що вони мають тарілки команда синіх сказала вже наприкінці конкурсу.

"Добре, що ця серія вийде, коли мене вже тут не буде. Боже, яка я скотина. Виходить, що у нас дві (тарілки- ред.) і ще є дві – вільних.", - сказав один із учасників команди синіх.

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