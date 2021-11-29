Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, під час відпочинку відвідувала різні цікаві місця, заради яких їй навіть довелося міняти образ.

Як відомо, не так давно Каменських подорожувала разом з чоловіком Потапом і відпочивала в Абу-Дабі, де відвідала безліч цікавих місць. Також Настя відвідала мечеть шейха Зайда, де дозволяється бути тільки в спеціальних закритих нарядах.

Жінки там також повинні прикрити голову, тому Каменських поспішила скористатися моментом і незвично змінила образ для того, щоб побувати на екскурсії по унікальному місцю.

Як можна помітити, настільки скромний і закритий образ вважається для Каменських рідкістю, тому користувачі відразу відреагували.

"Every day is a blessing ✨ » - пише Каменських.

Користувачі відповіли:

"Настя ханум; Не ну, шо красиво, то красиво😍 👏; зовсім інша настюха🙃 💓; красива😍❤️; Настя Султан🙌 😍; Добрий день як вам мічет Шейх Заїд сподобалося?; Як в ченці пішла.; Розсмішила😂 😂; ой блін розсмішила Мати Тереза😂; дитини їй треба, а Бог не дає; як змінилася».

Примітно, що на відпочинку зазвичай Настя показує себе в модних купальниках, але і тут не обходиться без критики за те, як зірка використовує фотошоп, щоб здаватися худіше. Тому артистка на простих особистих Селфі не намагається сильно змінити себе.

В мережі Настя зрідка показує, якою вона буває справжньою в різні моменти свого життя і як виглядає без прикрас. Піднявши футболку і демонструючи пишні стегна, Каменських повернулася в сторону, щоб залишити крапельку інтриги.

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