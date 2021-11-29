Надя Дорофєєва, яка стала тренером нового, 12 сезону, шоу "Голос країни" разом з Потапом, Олею Поляковою і Святославом Вакарчуком, звернулася до глядачів.
Як пише Politeka.net, кадри з'явилися в Instagram, зокрема перепост сторіс зробив переможець минулого сезону, який був у команді Наді Дорофєєвої, Сергій Лазановський.
"Які відчуття?",- запитали Дорофєєву.
"Прекрасні, прекрасні. Така атмосфера сьогодні. І я вже готова до»Голосу". А ви?",- відповіла співачка.
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Дружина продюсера "Квартал 95" в корсеті і джинсах показала, як кайфує вечорами: кадри
Тіна Кароль викликала фурор, з'явившись на зйомці в чорному боді і колготках: "Ні на що не натякаю, але..."
Вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина сколихнула новими кадрами: "Це дуже сумно..."
Почнуться масові штрафи і конфіскації: що чекає українців після лютого 2022 року
Відзначимо, багато глядачів розкритикували склад тренерів нового сезону"Голосу країни". Серед іншого, багатьох засмутило, що в програмі не братиме участі Юлія Саніна.
Тренером-новачком цього разу стала Оля Полякова. Співачка зізналася. що давно хотіла взяти участь в "Голосі країни", і дуже рада, що їй це вдалося.
Дата прем'єри 12 сезону поки не відома.
Нагадаємо, Дорофєєва несподівано "змінила" професію, здивувавши українців подробицями: "яка крута і смілива Надя!"
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес в новому амплуа заговорив про кризу середнього віку: "я почав розуміти..."
Також Politeka писала, що лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя: "Думала ,що помру"