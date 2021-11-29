Надя Дорофєєва, яка стала тренером нового, 12 сезону, шоу "Голос країни" разом з Потапом, Олею Поляковою і Святославом Вакарчуком, звернулася до глядачів.

Як пише Politeka.net, кадри з'явилися в Instagram, зокрема перепост сторіс зробив переможець минулого сезону, який був у команді Наді Дорофєєвої, Сергій Лазановський.

"Які відчуття?",- запитали Дорофєєву.

"Прекрасні, прекрасні. Така атмосфера сьогодні. І я вже готова до»Голосу". А ви?",- відповіла співачка.

Відзначимо, багато глядачів розкритикували склад тренерів нового сезону"Голосу країни". Серед іншого, багатьох засмутило, що в програмі не братиме участі Юлія Саніна.

Тренером-новачком цього разу стала Оля Полякова. Співачка зізналася. що давно хотіла взяти участь в "Голосі країни", і дуже рада, що їй це вдалося.

Дата прем'єри 12 сезону поки не відома.

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