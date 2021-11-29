Надя Дорофеева, которая стала тренером нового, 12 сезона, шоу "Голос країни" вместе с Потапом, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком, обратилась к зрителям.

Как пишет Politeka.net, кадры появились в Instagram, в частности перепост сторис сделал победитель прошлого сезона, который был в команде Нади Дорофеевой, Сергей Лазановский.

«Какие ощущения?», - спросили Дорофееву.

«Прекрасные, прекрасные. Такая атмосфера сегодня. И я уже готова к «Голосу». А вы?», - ответила певица.

Отметим, многие зрители раскритиковали состав тренеров нового сезона "Голосу країни". Среди прочего, многих огорчило, что в программе не будет участвовать Юлия Санина.

Тренером-новичком в этот раз стала Оля Полякова. Певица призналась. что давно хотела поучаствовать в "Голосі країни", и очень рада, что ей єто удалось.

Дата премьеры 12 сезона пока не известна.

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