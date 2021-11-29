Вагітна наречена 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина Іванка, несподівано поділилася кадрами з пологового будинку, засвітившись з дитиною на руках.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому в медичному захисному халаті тримала на руках немовля. Виявилося, що це її племінниця Мілана, яку вона допомагає виховувати своїй 20-річній сестрі.

Відзначимо, що сама Іванка знаходиться на останніх місяцях вагітності. Молоді люди щосили готуються стати батьками. Як раніше розповідала дівчина, вона допомагала сестрі стежити за дитиною, коли та їхала працювати за кордон. Також Іванка зізналася, що її сестра не спілкується з батьком дитини, і він ніяк не бере участі в житті дівчинки. За словами дівчини, колишній чоловік ображав її сестру і піднімав на неї руку.

Як відомо, за перемогу у вокальному проекті Сасанчину подарували квартиру в Києві. У майбутньому пара має намір перебратися жити в столицю.

Нагадаємо, що наречена Сасанчина заговорила про вагітність: "як мене це дістало!".

А ще Politeka писала, що наречена Сасанчина здивувала його планами на майбутні пологи: "якщо його все ж пустять...".

Також Politeka повідомляла, що наречена Сасанчина вразила новими кадрами: "це дуже сумно...".