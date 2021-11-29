Українська співачка Слава Камінська, екс-учасниця дуету "НеАнгели", поділилася одкровенням після відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як пише Politeka.net, нещодавно Слава Камінська посварилася з екс-партнеркою по "НеАнгелам" Вікторією Смеюхою. Після публічних "розборок" Камінська вирушила розважатися в ОАЕ. Зараз артистка вже повернулася до Києва, і вирішила розповісти, як їй дається перехід в робочий режим.

"Кожен раз, коли я повертаюся після відпустки додому, в голові мчить біжучий рядок «Я не ДОМОВИЛА». Особливо, коли було весело от взагалі не хочеться занурюватися в #ТРУДОВЫЕБУДНИ. Я начебто в Києві, а подумки в Абу-Дабі 🤣 🤣 можете мене називати Карлсон, офіційну заяву», - написала Слава Камінська на своїй сторінці в Instagram.

Також Слава Камінська поділилася знімком. На яке фоловери співачки відреагували компліментами.

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