Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розповіла про бажання випустити свою гру, також вразила фанатів ще однією приємною новиною.

Більше року тому Надя Дорофєєва після групи "Время и Стекло" зайнялася сольною кар'єрою і тепер активно виступає, бере участь в різних проектах і заявляє про себе всіма можливими способами. Цього разу зірка зацікавила заявою в Instagram.

Як нещодавно стало відомо в суперфіналі шоу "Танці з зірками" , який відвідали багато зірок і привітали переможців, Надя Дорофєєва виявиться одним з нових тренерів 12-го сезону проекту"Голос країни".

Компанію на шоу їй складе Потап, Полякова, і після п'ятирічної перерви повернеться в червоне крісло фронтмен групи" Океан Ельзи " Святослав Вакарчук. Причому зірка встигла підкорити не тільки цією новиною на танцювальному шоу. Артистка вибрала досить оригінальне вбрання з вирізом на Берді і підкреслила достоїнства.

Також ми писали, що зірка вирішила спробувати себе в новій справі. В Instagram Дорофєєва розповіла подробиці.

"Мене дуже цікавить тема NFT, і мені хочеться бути в числі перших, хто в неї зануриться і зацікавить вас. Ділюся важливою новиною-я створюю NFT-гру!

Мій IDOLL-перший персонаж, з моїми впізнаваними рисами і стилем, але це не моя копія, не просто фанова лялька, це об'єкт мистецтва, який може існувати самостійно", - написала Надя.

Нагадавши, Дорофєєва несподівано "змінила" професію, здивувавши українців подробицями: "яка крута і смілива Надя!"

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес в новому амплуа заговорив про кризу середнього віку: "я почав розуміти..."

Також Politeka писала, що Дорофєєва похвалилася своїм тріумфом в мережі, але відстала від Дзідзьо з Пономарьовим: несподіваний топ