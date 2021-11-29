Один з учасників "Маска" вирішив проігнорувати правила проекту, розісливши зіркових детективів проекту Олю Полякову і Дзідзьо.
Як пише Politeka.net, шоу"Маска" - це адаптований західний проект під українського глядача. У ньому виступають під масками відомі зірки, які співають пісні. Зіркові детективи Оля Полякова, Дзідзьо, Олег Винник, Андрій Данилко та Настя Каменських вгадують учасників разом з українцями. У новій публікації в Instagram стало відомо, що хтось порушив правила проекту.
"Режим очікування сьомого випуску найзагадковішого шоу країни включений
Яка суперзірка проігнорує правила гіпершоу МАСКА?",- написано було під відео.
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На відео детективи були в неймовірних образах. Як виявилося, один з учасників порушив правила шоу і не вийшов на сцену, що розлютило Полякову і Дзідзьо.
"Шлях вилітає зі свистом", - сказав Дзідзьо у відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Супер", " Жирафа така класна. Чекаю її виступу", "Скандал, думаю", "дуже чекаю".
Нагадаємо, Полякова з Каменських пустилися в танок під час виступу джмеля на шоу "Маска"
Також Politeka писала, що Андрій Данилко відзначився на шоу" Маска", змусивши Полякову забути про пристойності
А ще Politeka повідомляла, що Олег Винник, який скасував Концерти через хворобу, потримався за ніжку Полякової