Один з учасників "Маска" вирішив проігнорувати правила проекту, розісливши зіркових детективів проекту Олю Полякову і Дзідзьо.

Як пише Politeka.net, шоу"Маска" - це адаптований західний проект під українського глядача. У ньому виступають під масками відомі зірки, які співають пісні. Зіркові детективи Оля Полякова, Дзідзьо, Олег Винник, Андрій Данилко та Настя Каменських вгадують учасників разом з українцями. У новій публікації в Instagram стало відомо, що хтось порушив правила проекту.

"Режим очікування сьомого випуску найзагадковішого шоу країни включений

Яка суперзірка проігнорує правила гіпершоу МАСКА?",- написано було під відео.

На відео детективи були в неймовірних образах. Як виявилося, один з учасників порушив правила шоу і не вийшов на сцену, що розлютило Полякову і Дзідзьо.

"Шлях вилітає зі свистом", - сказав Дзідзьо у відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Супер", " Жирафа така класна. Чекаю її виступу", "Скандал, думаю", "дуже чекаю".

Нагадаємо, Полякова з Каменських пустилися в танок під час виступу джмеля на шоу "Маска"

Також Politeka писала, що Андрій Данилко відзначився на шоу" Маска", змусивши Полякову забути про пристойності

А ще Politeka повідомляла, що Олег Винник, який скасував Концерти через хворобу, потримався за ніжку Полякової



