Відома співачка Ольга Полякова у леопардовому комбінезоні влаштувала дикі танці перед своїм колегою по шоу "Маска" Олегом Винником.
Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска".
Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували нове відео. На кадрах Ольга Полякова та Олег Винник вийшли на сцену шоу "Маска". Співачка у леопардовому вбранні вирішила влаштувати танці перед артистом. Поки вона танцює, Винник оцінково стояв і дивився на плавні рухи співачка (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Оля Полякова та Олег Винник запрошують на "Новорічну Маску".
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Машини розкидані, люди лежать на землі: кадри масової аварії під Одесою
Українці масово залишаться без пенсій в 2022 році: як посиляться правила по стажу
Обірвалося життя зірки культових серіалів: "Її таланти були неперевершеними"
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Втім, терпіння - святкова "Маска" буде ще крутіше, ніж ми очікуємо. До того ж під олів'є і шампанське відгадувати набагато веселіше!", - пишуть на акаунті.
Однак, українці не оцінили танці Полякової та залишили безліч негативних коментарів: "Чесно, вже огидно дивитися на Полякову", "Вона мені подобається. Коли я дивлюся маску і там Полякова, мені соромно за неї, я аж очі закриваю. Хоча вона мені ніхто", "Полякової занадто багато", "Я на Полякову дивитися не можу, кулінарна, могла б і посоромитися, хоча б своїх дітей, приклад подає супер".
Раніше повідомлялося, учасник шоу "Маска" порушив правила, розлютивши Полякову і Дзідзьо: "Нехай вилітає..."
Також, Полякова з Каменських пустилися в танок під час виступу джмеля на шоу "Маска": "Ось так хитнув"
Politeka розповідала, Джміль з шоу "Маска" здивував Дзідзьо і Винника, правильно вгадав тільки Данилко: "Ніколи в житті б не подумав"