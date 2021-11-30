Відома співачка Ольга Полякова у леопардовому комбінезоні влаштувала дикі танці перед своїм колегою по шоу "Маска" Олегом Винником.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска".

Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували нове відео. На кадрах Ольга Полякова та Олег Винник вийшли на сцену шоу "Маска". Співачка у леопардовому вбранні вирішила влаштувати танці перед артистом. Поки вона танцює, Винник оцінково стояв і дивився на плавні рухи співачка (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Оля Полякова та Олег Винник запрошують на "Новорічну Маску".

Втім, терпіння - святкова "Маска" буде ще крутіше, ніж ми очікуємо. До того ж під олів'є і шампанське відгадувати набагато веселіше!", - пишуть на акаунті.

Однак, українці не оцінили танці Полякової та залишили безліч негативних коментарів: "Чесно, вже огидно дивитися на Полякову", "Вона мені подобається. Коли я дивлюся маску і там Полякова, мені соромно за неї, я аж очі закриваю. Хоча вона мені ніхто", "Полякової занадто багато", "Я на Полякову дивитися не можу, кулінарна, могла б і посоромитися, хоча б своїх дітей, приклад подає супер".

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