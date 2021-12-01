Відомий український радіоведучий Слава Дьомін показав, якою була екс-учасниця групи "ВІА Гра" і дружина Костянтина Меладзе - Віра Брежнєва майже 10 років тому.

Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни". Також, Слава Дьомін - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо.

Так, на цей раз ведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Слава Дьомін показав, як виглядала відома співачка Віра Брежнєва майже 10 років тому.

"2012 рік", - підписав фото Слава Дьомін.

Варто відзначити, що в цьому році Віра Брежнєва вже як кілька років вела сольну кар'єру, після відходу з групи "ВІА Гра". Співачка брала участь у групі всього 4 роки, проте склад групи разом з Вірою Брежнєвою називали золотим.

Також тоді вона ще не була дружиною продюсера Костянтина Меладзе. Вони таємно розписалися тільки у 2015-му році.

Раніше повідомлялося, Дьомін зганьбився перед переможцями "Співають всі" і "Майстер Шеф": "Сподіваюся, ви це не знімали..."

Також, ведучий "Голос країни" Дьомін насмішив видом на зйомці з собакою: "Вперше на твоїх фото хтось красивіший за тебе"

Politeka розповідала, Дьомін висміяв Олександру Зарицьку з Kazka, показавши її розбитий телефон: "Друзі, на секундочку..."



