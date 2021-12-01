Відомий український радіоведучий Слава Дьомін показав, якою була екс-учасниця групи "ВІА Гра" і дружина Костянтина Меладзе - Віра Брежнєва майже 10 років тому.

Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни". Також, Слава Дьомін - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо.

Так, на цей раз ведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Слава Дьомін показав, як виглядала відома співачка Віра Брежнєва майже 10 років тому.

"2012 рік", - підписав фото Слава Дьомін.

Популярні новини зараз

Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."

Сім'ю відомого ведучого потрясло велике горе: "Тримайся, мій дорогий"

Травмований суддя "Україна має талант" Кот показав, як тепер виглядає: "Вони тримають мені..."

Нікітюк, притулившись до Чмерковського, довідалася за кого він голосував у фіналі: "Це було круто"

Дженніфер Лопес з рожевим волоссям і в сітчастих колготках позбавила дару мови своїм виглядом: кадри
Показати ще

Варто відзначити, що в цьому році Віра Брежнєва вже як кілька років вела сольну кар'єру, після відходу з групи "ВІА Гра". Співачка брала участь у групі всього 4 роки, проте склад групи разом з Вірою Брежнєвою називали золотим.

ВІА гра, золотий склад, анна седокова, Віра Брежнєва, Надія мейхер, скрін

Також тоді вона ще не була дружиною продюсера Костянтина Меладзе. Вони таємно розписалися тільки у 2015-му році.

Віра Брежнєва, Костянтин меладзе

Раніше повідомлялося, Дьомін зганьбився перед переможцями "Співають всі" і "Майстер Шеф": "Сподіваюся, ви це не знімали..."

Також, ведучий "Голос країни" Дьомін насмішив видом на зйомці з собакою: "Вперше на твоїх фото хтось красивіший за тебе"

Politeka розповідала, Дьомін висміяв Олександру Зарицьку з Kazka, показавши її розбитий телефон: "Друзі, на секундочку..."