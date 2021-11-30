Ресторатор Ектор-Хіменес Браво, зірка шоу "Майстер Шеф", показав, як проводить час з головною жінкою свого життя, гуляючи головною вулицею Києва - Хрещатиком.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним вітчизняним ресторатором, який будує бізнес також у Канаді. Також зірка дуже давно знімається в шоу "Майстер Шеф", де виступає в якості судді проекту. Не забуває Хіменес-Браво і про соціальну мережу Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Хіменес-Браво показав, як пішов гуляти по Києву, взявши з собою маму.

"Після зйомки погуляли з мамою по Хрещатику. Вона дуже любить, коли багато людей. Місто вже передноворічне. Дуже красиво. Мама щаслива і я щасливий", - написав Ектор на сторісах.

"У мене сьогодні після зйомки гуляю трохи на Хрещатику. Мама дуже любить, коли багато людей, багато декорацій до Нового року", - сказав у відео Ектор.

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