Ресторатор Эктор-Хименес Браво, звезда шоу "Мастер Шеф", показал, как проводит время с главной женщиной своей жизни, гуляя по главной улице Киева - Крещатику.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным отечественным ресторатором, который строит бизнес также в Канаде. Также звезда очень давно снимается в шоу "Мастер Шеф", где выступает в качестве судьи проекта. Не забывает Хименес-Браво и о социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Хименес-Браво показал, как пошел гулять по Киеву, взяв с собой маму.

"После сьемки погуляли с мамой по Крещатику. Она очень любит, когда много людей. Город уже предновогодний. Очень красиво. Мама счастлива и я счастлив", - написал Эктор на сторисах.

"У меня сегодня после сьемки гуляю чуть-чуть на Крещатике. Мама очень любит, когда много людей, много декораций к Новому году", - сказал в видео Эктор.

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