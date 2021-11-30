Відомий хореограф з "Танців з зірками" Макс Леонов, який у восьмому сезоні проекту був партнером співачки Євгенії Власової сколихнув розповіддю, про те, що сталося в його житті.

Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на своїй сторінці в Instagram, не залишивши байдужою і зірку «Квартал 95» Олену Кравець, яка танцювала в шоу з ним раніше.

"Дуже важко описати словами ті емоції, які були всередині мене. Довго не міг зібратися з думками і поділитися з вами. Буквально цього літа я почав давати майстер-класи діткам, які знаходяться з різних причин в дитячому будинку. Так само мені вдалося познайомитися з сім'ями, в яких є особливі дітки. Вони всі унікальні", - написав хореограф.

Макс Леонов зазначив, що дуже, що зміг показати дітям закулісся проекту.

"Хочу сказати всього лише одне. Кожен з нас може зробити щасливим іншу людину, навіть якщо нам здається, що це нічого не варто. Для когось це може стати приємною емоцією, що запам'ятовується на все життя. Діліться добром, адже воно в нас безмежне", - зазначив він.

Зворушлива розповідь на залишив байдужою і зірку "Кварталу 95" Олену Кравець.

"Мій найкрутіший і найдобріший у світі партнер», - написала вона в коментарі.

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