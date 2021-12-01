Співачка Оля Полякова стала тренером в новому сезоні шоу" Голос країни " замість Тіни Кароль, яка раніше заявила, що більше не братиме участі в проекті.

Весь тренерський склад українцям озвучили днями, викликавши бурхливу реакцію, як серед глядачів, так і серед зірок, передає Politeka.net. Крім Полокової тренерські крісла займуть Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва і Потап.

Зазначимо, Полякова зізналася, що давно хотіла стати тренером проекту, і дуже рада, що їй нарешті це вдалося.

оля полякова

"Всі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди», - стверджує співачка.

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Зазначимо, на одкровення Полякової активно відреагували її колеги.

Зокрема, "вогонь" в коментарях залишила Надя Дорофєєва, дизайнер Андре Тан, продюсер проекту Володимир Завадюк.

Також "лайки" поставили співачка Санта Дімопулос і дружина Дмитра Монатіка Ірина.

Нагадаємо, Полякова роз'яснила, чому повинна сидіти в кріслі тренера "Голосу країни": "Давно хотіла"

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