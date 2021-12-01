Известный украинский хореограф и танцор Дмитрий Дикусар, после своего проигрыша с Ольгой Харлан, заговорил о несправедливости на проекте "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является известным танцором и хореографом. Также, известно, что он бывший муж известной певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко. Он уже не в первый раз выходит на паркет шоу "Танці з зірками", и на этот раз его напарницей стала фехтовальщица Ольга Харлан, с которой он занял второе место в финале.

Так, на этот раз хореограф высказался после своего проигрыша с Ольгой Харлан о несправедливости на "Танцях з зірками". За кулисами проекта Дмитрий Дикусар сказал, что Ольга Харлан является победительницей и объявил о том, что если бы всё на проекте было честно, то всё сложилось иначе.

"Я уверен, что если бы всё было честно, и мы бы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что бы произошло. То я думаю, что там было бы всё очевидно, но так не произошло и хорошо. Пусть всё будет на совести тех, кто принимал в этом участие. Но не честно, как по мне, у меня есть своё мнение, и я считаю это не честным", — объявил Дмитрий Дикусар.

"Это не потому что я обижен, что у меня нет кубка. Мне не нужен, вы же поверите, что я 36 лет живу на планете, и знаю, что достойно внимания, и что какой-то кубок не стоит ничего. Достойна только честь, справедливость, настоящие люди и искреннее сердце", — высказался хореограф.

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