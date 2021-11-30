Відома модель Олександра Яремчук, яка стала "Міс Україна 2021", поділилася дивовижними фото в розкішній короні переможниці.

Як повідомляє Politeka.net, українська модель Олександра Яремчук, яка цього року отримала титул "Міс Україна", поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами в дивовижному образі.

На нових знімках Олександра позує в образі "Міс України", на ній розкішне вечірнє плаття темного відтінку з пікантним вирізом, яке підкреслило ідеальну фігуру. Доповнює вбрання стрічка через плече з написом: "Міс Україна", а голову прикрашає Дорогоцінна корона переможниці. Волосся красуні розпущене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Яремчук нічого не написала, зате шанувальники тут же почали коментувати публікацію моделі. "Красуня", "Дуже красива", "Ти прекрасна", "Нічого собі, ніколи в житті я не думав, що побачу найкрасивішу дівчину у світі. Але я побачив цю красу в тобі. Я дуже вдячний Богу за надану мені можливість", "Красуня!", "Гідна", "Ти супер", "Рідко який титул був настільки заслуженим!", - пишуть в коментарях.

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