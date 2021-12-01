Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя на шоу "Танці з зірками", зняла, як її костюм для виступу опинився на підлозі, і постраждали також пуанти.
Популярна українська балерина в Instagram багато ділиться про особисте, пише Politeka.net. Зірка нещодавно розповіла про поповнення в родині.
Як виявилося, семирічна дочка Катерини Кухар, Анастасія, отримала подарунок від тата Олександра Стоянова - милого цуценя.
Зірка розповіла, що для неї вихованець - це третя дитина, і подарунок вийшов не тільки для дочки, але і для неї самій.
У нових сторі Катерина Кухар показала, що вихованець скинув її костюм для виступу на підлогу і почав його гризти.
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"Ось так ми сьогодні весело збиралися на виставу", і "У родині з'явився новий шанувальник мистецтва", - підписала кадри прима.
"Що за хитре око? Не винувата я, костюм сам опинився на підлозі, так? Що ти так нерівно дихаєш до балету? Балетним речам, а? Скажи мені", - поспілкувалася балерина з собакою.
Також постраждали від зубів песика пуанти.
"І пуанти ми теж не обійшли стороною", - написала Катерина Кухар.
Зазначимо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов вже багато років будують відносини. У пари двоє дітей, старший син Кухар, Тимур, народжений в попередньому шлюбі зірки.
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