Соліст популярного українську гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який розлучився з дружиною, поділився думками з шанувальниками у своєму Instagram.
Як пише Politeka.net, 41-річний український музикант, вокаліст та лідер популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився думками із шанувальниками у своєму Instagram.
Так, Хливнюк опублікував фото у сторіс в своєму Instagram, яке зробив у дзеркалі. Хливнюк позував на фото без футболки у напівтемряві.
"Замість обличь
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Замість думок
Тіла
Ми мов метелики махаони
У пошуках бодай якогось
світла", - загадково написав лідер "Бумбокс".
Нагадаємо, що цього року Андрій Хливнюк розлучився з дружиною Ганною Копиловою. За 11 років шлюбу у пари народилося двоє дітей – 11-річний Іван та 8-річна Олександра. За даними ЗМІ, ініціатором розлучення була саме Ганна.
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Нагадаємо, що Андрій Хливнюк, який розлучається з дружиною, розчулив рідкісними кадрами з дочкою: "Клас!".
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