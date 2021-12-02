Співак розлучився після 11 років шлюбу

Соліст популярного українську гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який розлучився з дружиною, поділився думками з шанувальниками у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, 41-річний український музикант, вокаліст та лідер популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився думками із шанувальниками у своєму Instagram.

Так, Хливнюк опублікував фото у сторіс в своєму Instagram, яке зробив у дзеркалі. Хливнюк позував на фото без футболки у напівтемряві.

"Замість обличь

Телефони

Замість думок

Тіла

Ми мов метелики махаони

У пошуках бодай якогось

світла", - загадково написав лідер "Бумбокс".

Нагадаємо, що цього року Андрій Хливнюк розлучився з дружиною Ганною Копиловою. За 11 років шлюбу у пари народилося двоє дітей – 11-річний Іван та 8-річна Олександра. За даними ЗМІ, ініціатором розлучення була саме Ганна.

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