Програма вже не така, як раніше

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, вже багато років є обличчям передачі "Світське Життя", глядачі помітили зміни в програмі і не тільки.

Програма "Світське Життя" виходить на телеекрани з 1997 року, передає Politeka.net. За цей час передача кілька разів змінювала канали, але з 2008 року стабільно виходить на "1+1".

Примітно, що з 2007 програму веде Катя Осадча, їй на той момент було всього 24 роки.

Ведуча бере короткі інтерв'ю з зірками, відомими політиками та іншими світськими персонами, яких вона зустрічає на різних заходах.

У передачі було багато скандальних моментів, і деякі знаменитості навіть відмовлялися давати інтерв'ю, але зараз формат дещо змінився. Про це написали глядачі під одним з останніх випусків, опублікованому на Ютуб.

"На манежі все ті ж. Дивно, що Бабкіних з Кухар не було. Раніше питання були гостріше, випуски цікаві, зараз дивлюся на перемотуванні", "Світське життя пробило дно ((((" , "Світська леді повинна розмовляти французькою мовою, наші "Світські" леді, і дами, і панове свою мову толком не знають, про манери краще промовчати"," Треба робити різноманітність артистів! Від Полякової, Монатіка, Тіни Кароль і т. д.. вже нудить. Робіть конкурси голосів, невже більше немає талантів!",- так Катя Осадча потрапила в немилість українців в коментарях.

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