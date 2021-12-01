Артист Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс", який вирішив розлучитися зі своєю дружиною, показав сина, що підросло.
Як пише Politeka.net, Хливнюк став дуже популярним вітчизняним артистом, виступаючи в групі "Бумбокс". Цього року стало відомо, що Андрій розлучається з дружиною Ганною Копиловою через 11 років шлюбу. У пари за час відносин з'явився син Іван і дочка Олександра. На новому фото в Instagram Андрій вирішив показати, як виглядає малюк, якому виповнилося сьогодні 11 років.
На фото Іван був без одягу. Фото було зроблено по груди і можна побачити тільки обличчя і плечі хлопчиська. Вийшло дуже незвично і кінематографічно, адже знімок був зроблений в чорно-білих кольорах.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Краше Баті", " як кінематографічно. Трошки більше, ніж фото", "з іменинником! Міцного здоров'я!", "Привітання Вам. і щасливої долі бажаю на все життя".
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