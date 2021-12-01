Відомий виконавець і учасник "Танців з зірками" Melovin (Костя Бочаров) поділився в мережі яскравими кадрами з кубком переможця в руках.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Melovin, який минулого літа зробив камінг-аут, і нещодавно брав участь в "Танцях з зірками", поділився в Instagram яскравими кадрами з кубком переможця в руках. Причому, на знімках є також і партнерка по танцях Ліза Русина, і вона теж з кубком.

Як виявилося, Melovin разом з Лізою зустрілися з "меловінаторами" - фан-клубом співака, саме шанувальники і подарували цій парочці кубки переможців. Судячи зі знімків, зустріч пройшла у веселій і теплій атмосфері. У підписі до публікації Бочаров написав: "Меловінатори, ви дивовижні! Як же я без вас раніше існував? А ну діліться в коментарях (з якої пісні ви застрягли в нашій великій родині!?".

Шанувальники тут же почали коментувати фото, відповідаючи на питання Melovin, розповідаючи про улюблені пісні артиста: "Все-таки... мій особистий переможець в танцях – це ти. Це ви з Лізою. І ви, як ніхто інший, були гідні кубка", "Я сама не знаю, як існувала без твоєї творчості, без такої потужної фанбази", "Взагалі не знаю, як я раніше без тебе існувала і без всієї цієї нашої Меловсесвіту! Люблю тебе дуже!", "Мене не піснею зачепило. З ними я вже знайомилася потім. Спочатку було інтерв'ю".

Нагадаємо, Потап повів партнерку Melovina по "танцях з зірками" і дав з нею спеку: "Прям запалює...".

Як повідомляла Politeka, Melovin після поразки в Танцях з зірками приймає привітання з важливого приводу: "Це твій особистий прорив".

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