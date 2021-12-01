Известный продюсер и артист Потап (Алексей Потапенко) устроил энергичные танцы с партнершей Melovina по "Танцям з зірками" - Елизаветой Русиной.

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап устроил энергичные танцы с партнершей Melovina на "Танцях з зірками" - Елизаветой Русиной. Она предстала перед камерой в костюме стюардессы и станцевала под новую песню артиста (чтобы посмотреть их танец, доскролльте до конца страницы)

"Вау", — подписал видео Потап.

Поклонники оставили множество комментариев: "Потап вы огонь, но девчоночка прям зажигает", "Показалось что рядом Ивлеева", "Реально такое чувство, что рядом Ивлеева, а песня огонь", "Потап, меняй пластинку) Эти танцы уже приелись) Креативьте - стриптиз, брейк данс, стойка на голове) Ждём креатива", "Это кто?", "Надоели танцы такие. Другое нельзя придумать? Новое что-то".

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