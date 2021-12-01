Відома телеведуча і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала весняне фото і заінтригувала планами на зиму.

Як повідомляє Politeka.net, відома телезірка, кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня здивувала новим фото і заінтригувала грандіозними планами.

Як видно, в перший день зими Ольга вирішила виділиться і опублікувала у своєму мікроблозі тепле весняне фото. На знімку вона зображена на прогулянці в парку в сонячний день. Перед камерою красуня позує в укорочених сірих джинсах і стильному блакитному светрі, під яким видно білу блузку, а на її ногах модні світлі кроси. Волосся телезірки недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка.

У підписі до публікації Мартинівська написала: "Лайк, якщо втомилися читати пости про перший день зими. Хоча маю грандіозні плани і вже зовсім скоро з вами поділюся". Шанувальники тут же почали обговорювати знімок, відзначаючи, що тепер чекають від Олі новин.

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