Відомий виконавець Макс Барських поділився незвичайним відео з хореографічної репетиції, в якому вразив своєю пластичністю.

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець Макс Барських, який підкорив мільйони фанаток своїми хітами і харизмою, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями про своє життя і творчість. Так, цього разу зірковий красень виклав в мережі цікаве відео їх репетиції хореографії, на якому вразив пластикою і гнучкістю.

У ролику Макс зображений в танцювальному залі з палицею в руці, яка служить Йому Чи то мікрофоном, чи то жердиною. Перед камерою артист з'явився в темних спортивних брюках і білосніжній майці, яку в процесі ще й знімає, демонструючи рельєфне тіло. Треба сказати, що танець виконавця дійсно вражає, а рухається він просто приголомшливо.

У підписі до публікації Барських подякував фанатам за відгуки на його англомовну пісню і зізнався, що не встигає всім відповісти: "Чесно скажу, не можу всі їх прочитати, просто не вистачає часу, але серцю гаряче". Також артист розповів про відео, на якому танцює: "На відео відображено наше знайомство і перше заняття з хореографом-постановником @nastasi_990. Настя пильно розглядала мене для того, щоб зрадити ідеальну форму моїм дивацтвам".

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