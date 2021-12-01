Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, приміряла наряд, який підкреслив її фігуру, але все ж вирішила уточнити у шанувальників хвилююче питання.

Слава Камінська обожнює змінювати вбрання, її образам і стилю можна заздрити, пише Politeka.net. Красуня багато стежить за собою, тому її фігура вражає.

Артистка відмовилася від шкідливих звичок, тепер вона не вживає алкоголь. Крім того, секретом успішного схуднення співачка вважає інтервальне голодування. На думку зірки, це один з найефективніших способів знизити вагу за короткий відрізок часу.

У новому пості в Instagram Слава Камінська показала результати догляду за собою. Красуня позувала в синьому костюмі, підкресливши її стрункість. Крім того, артистка змінила зовнішність, з'явившись із чолкою.

"Третя зйомка за день 🤪 який ваш улюблений колір? Мені личить?",- співачка поставила хвилююче її питання.

Публікація швидко зібрала близько 2000 лайків.

"Шикарна🔥", " чорний, молочний, зелений)))", " колір зоряного неба 🤩 личить безумовно!", "Зелений личить більше" ," вам личить ♪

мої улюблені кольори чорний, білий і червоний❤️🔥", " тобі все личить, Слава😍 тільки не рожевий і не зелений. Темні тони твоє", " вам дуже круто з такою чолкою, супер виглядаєте!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, скандал між колишніми солістками "НеАнгелів" Вікторією Сміюхою та Славою Камінською спалахнув після того, як Віка публічно розрізала великий торт із портретом Слави.

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