Мама молдавського виконавця Дана Балана, який був тренером на шоу "Голос країни", Людмила, підкорила талантом на одній з програм на батьківщині.
Мама Дана Балана завоювала велику любов молдавської публіки, передає Politeka.net. Багато років вона пропрацювала на місцевому телебаченні ведучою.
Людмила Балан вела дитячі програми і про молдаванів, що прославилися. Крім того, мати зірки співає не гірше знаменитого сина.
У новому пості Instagram зірка розмістила відео, на якому продемонструвала свій талант. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Людмила Балан виконала пісню румунською, прийшовши на одну з програм.
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День Румунії, що об'єднує всі румунські душі!!! З днем народження румуни, де б ви не були!!!",- написала мати співака.
Шанувальники телеведучої були вражені голосом артистки і написали їй багато компліментів.
"Красива ❤️🙌", " який голос😍 ✨ 💜", " як же красиво😍", "❤️❤️❤️❤️ процвітання Вам Людмила і вашим країнам🙌 🙌 🙌", " ну просто жінка-свято! Ви приголомшлива❤️👏 👏 👏", " классс. Хоч і не розумію про що, але дуже красиво і гармонійно" ," зі святом ! Хороші слова))", - написали користувачі Мережі.
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