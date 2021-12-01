Популярна молода модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, вразила виглядом в елегантній сукні.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок юної красуні в Instagram з'явилося фото з останньої фотосесії. Діва Кассель позувала в сукні на одне плече. Непомітний макіяж підкреслив натуральну красу 17-річної дівчини.

"Привіт", - коротко підписали фото автори аккаунта.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.

"Ніжна квіточка", «Діва стала красивішою, ніж раніше», «прекрасна Діва», «Аліса в Країні чудес», «елегантний стиль, красиве фото», «Привіт прекрасна панночка, ти прекрасний світанок», "гени батьків видно", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, юна Діва Кассель дуже рано почала свою модельну кар'єру завдяки знаменитій мамі. Вже в 16 років у дівчини були контракти з відомими брендами. Зараз юне обдарування просто нарозхват - вона бере участь в модних показах і знімається в рекламі.

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