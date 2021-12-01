Відома модель, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун швидко відновилася після пологів і змогла повернутися до своєї модельної кар'єри.

Як пише Politeka.net, нещодавно дівчина полетіла за кордон для участі в модному показі. Даша Хлистун моментально перетворилася, перетворившись з старанної матусі в фатальну красуню. У себе в Instagram вона поділилася кадром, зробленим під час показу. Вона дефілювала в ефектній чорній сукні, яка підкреслювала її худорлявість. Як відомо, до показу модель дуже сильно схудла.

Відзначимо, що до знайомства з Михайлюком Даша була успішною моделлю. Вона співпрацювала з такими брендами як Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace та інші. Красуню навіть запрошували взяти участь в показі Victoria's Secret, що стало б величезним проривом в її кар'єрі. Однак, дівчина не змогла потрапити на показ через те, що їй не дали візу.

Сьогодні Хлистун намагається поєднати материнство і модельну кар'єру.

Нагадаємо, що Даша Хлистун не стримала емоцій в кабіні літака:"спробую покерувати".

Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун в міні збентежила надмірною худорбою: "Шкода дивитися".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун у вузькому боді розповіла, як схудла після пологів: "Плакала в туалеті".