Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка була однією із суддів шоу "Співають всі", зніяковіла під час інтерв’ю із Катею Осадчою.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Анастасія Приходько, яка була однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі", поділилася світлинами з інтерв’ю, яке давала ведучій програми "Світське життя" Каті Осадчій. На другому фото, ймовірно, Осадча поставила Приходько якесь цікаве запитання, адже співачка зніяковіла.

"Я знаю, вам сподобається друге фото😅 Як думаєте, яке питання поставила Катя Осадча?", - написала виконавиця.

Як бачимо, Настя була одягнена в кремові штани та чорний піджак, а Катя навпаки – у чорні штани та кремовий піджак.

У коментарях шанувальники написали свої догадки щодо питання Осадчої.

"Про те, чи можете ви з нею обмінятися верхньою та нижньою частинами костюма 😄", " Красотки 🔥🔥🔥", "Чи наллєш ти їй вина?", "Чи хотіли б ви ще діток?😉", " Настя ти супер, дивлюсь на тебе і зразу в голові пісня ,"Мамо," я в захваті від тебе. Наспівай її в пості або сторіс🔥🔥🔥🔥😍😍😍", - написали в мережі.

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