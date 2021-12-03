Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала новий образ і попросила в українців допомоги.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська і Вікторія Смеюха були солістками групи "НеАнгели". Але колектив розпався, а нещодавно співачки посварилися. Вікторія розрізала торт з обличчям слави, що Камінську зачепило, після чого Смеюха дала безліч інтерв'ю, в яких розповіла про аб'юзе в групі. А тепер Камінська вирішила показати стильний образ і попросила допомоги в українців.

На новому фото Слава Камінська була в блискучій сукні. Зірка стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі.

"Пліззз:) порадьте смачні заклади, де можна відзначити дитячий і щоб для мене, соціофобушка, його можна було закрити під Захід", написала Камінська.

"Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Лобода, але краще", " Слава, а такі губки, співати не заважають?", "Дуже красиво".

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