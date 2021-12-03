Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, змусив порадіти за себе своїх шанувальників.

Олександр Еллерт після закінчення проекту "Холостячка" намагався побудувати стосунки з його героїнею Ксенією Мішиною, повідомляє Politeka.net. Пара жила разом, і здійснювала спільні поїздки, але, на жаль, влітку розлучилася.

Ксенія Мішина, Олександр Еллерт

Про причину такого рішення колишні закохані не розповідали, хоча Олександр Еллерт багато разів намагався відновити відносини з актрисою.

Деякі користувачі Мережі помітили, що після розставання гуморист трохи змінився, його погляд став згаслим, проте незважаючи ні на що життя триває.

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А в новому пості в Instagram переможець "Холостячки" порадував шанувальників своїм свіжим і задоволеним виглядом.

"З досягнень за сьогодні... виспався", - написав Олександр Еллерт.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Краще досягнення однозначно 💆", "Чисто по людськи заздрю", " що за пупсик такий милий😊 😊 😊", " красень! Гарного дня!", "Це моя мрія💫 💫 💫", " ой прям утеплився весь такий😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

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