Відомий український ведучий, зірка шоу "Маска" Володимир Остапчук публічно пожартував над дружиною, застукавши її у ванній за дивним заняттям.

Як пише Politeka.net, Остапчук досить часто жартує над своєю новою дружиною Христиною Горняк. Він забавно обігрує ситуації, які відбуваються в їх спільному житті. Цього разу він зняв Христину у ванній, поки вона наводила красу.

"Що це взагалі таке?",- підписав відео телеведучий.

Остапчук показав, як дружина освіжає волосся за допомогою сухого шампуню. Чоловікові така процедура здалася дуже смішною.

"Коротше, дружина взяла, судячи з усього, або наждачку, або туалетний папір. І каже, що це сухий шампунь. Хорошо, зай. Тоді я рідкий кондиціонер", - пожартував Остапчук.

Зазначимо, що роман Остапчука і Христини почався з гучного скандалу. Телеведучий пішов з сім'ї, залишивши двох дітей. Через рік він одружився на своїй новій обраниці, що супроводжувалося скандалами з його колишньою дружиною.

Нагадаємо, що дружина Остапчука заговорила про скандал Камінської зі Сміюхою: "якось дивно...".

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