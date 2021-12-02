Відомий український ведучий, зірка шоу "Маска" Володимир Остапчук публічно пожартував над дружиною, застукавши її у ванній за дивним заняттям.
Як пише Politeka.net, Остапчук досить часто жартує над своєю новою дружиною Христиною Горняк. Він забавно обігрує ситуації, які відбуваються в їх спільному житті. Цього разу він зняв Христину у ванній, поки вона наводила красу.
"Що це взагалі таке?",- підписав відео телеведучий.
Остапчук показав, як дружина освіжає волосся за допомогою сухого шампуню. Чоловікові така процедура здалася дуже смішною.
"Коротше, дружина взяла, судячи з усього, або наждачку, або туалетний папір. І каже, що це сухий шампунь. Хорошо, зай. Тоді я рідкий кондиціонер", - пожартував Остапчук.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Кароль командує всіма на знімальному майданчику, з'явилося цікаве відео: "Зараз сама почну..."
На трасі Київ-Чоп розбилася сім'я, в живих залишилася лише мати: з'ясувалися нові деталі ДТП
Грудень проявить характер у Києві: коли столицю накриють сніг і морози до -10
Вертоліт з прикордонниками впав на землю, багато жертв і поранених: перші подробиці
Зазначимо, що роман Остапчука і Христини почався з гучного скандалу. Телеведучий пішов з сім'ї, залишивши двох дітей. Через рік він одружився на своїй новій обраниці, що супроводжувалося скандалами з його колишньою дружиною.
Нагадаємо, що дружина Остапчука заговорила про скандал Камінської зі Сміюхою: "якось дивно...".
А ще Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук показав свій майбутній особняк:"Так круто".
Також Politeka писала, що Остапчук після скандалу показав розкішний автомобіль: "не хочу знову в бруд!".