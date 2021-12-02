Фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про створення кліпу "Імперії впадуть", в якому, до слова, знялася його колишня дівчина - супермодель Наталія Гоцій.

У листопаді група "Бумбокс" випустила новий кліп "Імперії впадуть", в зйомках якого взяла участь колишня дівчина Андрія Хливнюка - супермодель Наталія Гоцій, повідомляє Politeka.net.

Примітно, в своїх інтерв'ю модель розповіла, що вони розлучилися в дружніх відносинах, і велику роль зіграла розбіжність графіків обох.

У новому пості в Instagram Андрій Хливнюк вирішив поділитися цікавим фактом про створення кліпу.

Виявляється, гурт вирішив відмовитися від стандартної стійки під клавіші і река під вертушку, через що директор колективу Віталій Харенко купив старі колонки. В результаті вдалося зібрати дві стійки.

Продюсер групи Олексій Согомонов надихався обкладинкою альбому KLF- "White Room", а пізніше журився через те, що стійки неможливо забрати з собою, адже вони вийшли дуже важкими.

Зазначимо, режисер кліпу Стас Гуренко розповів, що робота "Імперії впадуть" - це завершення трилогії, в яку входять інші роботи: "ДШ" і "Ангели".

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