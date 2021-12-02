Популярний шеф-кухар, ресторатор, суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво засвітився в ліжку зі своєю улюбленицею, розчуливши мережу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram з'явилося фото телеведучого, зроблене рано вранці. Ектор позував зі своєю собачкою. Сам він виглядав досить забавно - на його голові красувалася корона.

"Типовий ранок @hectorjimenezbravo! Пробудження стає більш приємним, коли починаєш день зі своїм улюбленим напоєм. Хто більше любить міцну каву, хто ароматний чай", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.

"Які смішні", "Обожнюю Ектора", "Він прекрасний", "Що це за принцеса?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії. Він довгий час жив у Канаді, а також працював шеф-кухарем по всьому світу. У 2009 році Ектор отримав запрошення працювати в Україні, і відтоді пов'язав своє життя з нею.

Нагадаємо, що Хіменеса-Браво обложили після слів про президентство: "це не супи варити".

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво випробував свої м'язи на міцність:"Ектор, ти кращий".

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