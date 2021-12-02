Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як тренується, записавши Відео для соціальної мережі Тікток.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним вітчизняним ресторатором і телеведучим. Також зірка будує бізнес в Канаді. Ектор активно веде блоги в соціальних мережах, де за ним стежать безліч фанатів. Цього разу в Тікток Хіменес-Браво поділився відео, де займався спортом.
На кадрах Ектор був у футболці і шортах. Зірка став у стійку, щоб віджиматися. Під музику він поступово опускався, але не піднімався назад.
Фанати поставили під роликом більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Ектор, ти кращий", "Супер", "забавне відео", "Легенда, спасибі за дитинство"," я завжди любила дивитися" Майстер Шеф", ти класний", "Моя мама не повірила, що ви в тікток знімаєтеся".
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