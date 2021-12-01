Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво заїкнувся про президентство і отримав бурхливу реакцію від українців у соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram опублікував новий пост, в якому заїкнувся про президентство і розповіла про здорове харчування. Крім того, кухар поділився з українцями корисними порадами, Як зробити новорічний стіл більш корисним.

Так, за словами Ектора, якби він був президентом України, то боровся б з нездоровим харчуванням людей. "Якби я був президентом, я б боровся з нездоровим харчуванням, боровся за ваше здоров'я і бажання займатися спортом. Це теж невід'ємна частина нас, і він створює якість життя", - написав Хіменес-Браво.

Тим часом публікацію Ектора почали бурхливо обговорювати в коментарях, багатьох зачепили слова шоумена про президентство: "Кухаря ще не вистачало", "Ясно, що Ектор жартує, тільки жарт сумний і болючий", "Не смішіть людей", "Кожен повинен займатися своєю справою! Не треба йти Вам в президенти. Це не супи варити", "Одного шоумена недостатньо? Нехай кожен робить те, що вміє найкраще", "Твоя справа біля плити стояти, який президент".

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