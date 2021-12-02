Популярный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво засветился в постели со своей любимицей, умилив сеть.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице телеканала СТБ в Инстаграм появилось фото телеведущего, сделанное ранним утром. Эктор позировал со своей собачкой. Сам он выглядел довольно забавно – на его голове красовалась корона.

«Типичное утро @hectorjimenezbravo! Пробуждение становится более приятным, когда начинаешь день со своим любимым напитком. Кто больше любит крепкий кофе, кто ароматный чай», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«Какие смешные», «Обожаю Эктора», «Он прекрасен», «Что это за принцесса?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии. Он долгое время жил в Канаде, а также работал шеф-поваром по всему миру. В 2009 году Эктор получил приглашение работать в Украине, и с тех пор связал свою жизнь с ней.

Напомним, что Хименеса-Браво осадили после слов о президентстве: "Это не супы варить".

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво испытал свои мышцы на прочность: "Эктор, ты лучший".

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво засветился в постели с двумя женщинами: «Понесло».