Популярный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво засветился в постели со своей любимицей, умилив сеть.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице телеканала СТБ в Инстаграм появилось фото телеведущего, сделанное ранним утром. Эктор позировал со своей собачкой. Сам он выглядел довольно забавно – на его голове красовалась корона.
«Типичное утро @hectorjimenezbravo! Пробуждение становится более приятным, когда начинаешь день со своим любимым напитком. Кто больше любит крепкий кофе, кто ароматный чай», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили массу отзывов.
«Какие смешные», «Обожаю Эктора», «Он прекрасен», «Что это за принцесса?», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии. Он долгое время жил в Канаде, а также работал шеф-поваром по всему миру. В 2009 году Эктор получил приглашение работать в Украине, и с тех пор связал свою жизнь с ней.
Напомним, что Хименеса-Браво осадили после слов о президентстве: "Это не супы варить".
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво испытал свои мышцы на прочность: "Эктор, ты лучший".
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво засветился в постели с двумя женщинами: «Понесло».