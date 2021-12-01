Популярний шеф-кухар і ресторатор, суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво несподівано заговорив про відносини і особистий досвід.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував пікантне фото в ліжку, з якого визирали дві пари жіночих ніг. Ектор вирішив розповісти, що його відштовхує, коли справа заходить про близькість.

"Українські дівчата знають, чого хочуть. Іноді вони можуть взяти все в свої руки - і це мене відштовхує, якщо чесно. Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно завойовувати дівчину, а не коли вона вже відразу на все готова, і сама ініціює. Знаєте, як то кажуть, дівчина повинна "здатися" чоловікові, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт - це гра", - зазначив Хіменес-Браво.

За його словами, дівчата вбивають інтригу і не дають пограти в цю гру. Українські дівчата пропонували йому багато чого і були готові на все.

"Мені важливі дуже почуття і зв'язок між партнерами. Знати людину, намагатися їй догодити, знайти всі ключі до неї, знайти загальний ритм. Ось тоді відбувається найкращий зв'язок - коли ви і любите, і дружите, і хочете один одного", - зазначив він.

"Цінніше з'єднання душ, а не тіл!", "Онуків пора няньчити, порада Діда Мороза», «я думала, таких чоловіків вже немає», "Ектора понесло", "Невже ще залишилися чоловіки романтики?",- пишуть люди.

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