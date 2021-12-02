Зірка розповіла про важливе

Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, модель Анна Богдан, звернулася до українців з важливим посланням про дітей, яких вони хочуть ощасливити.

Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про плани допомогти дітям з дитбудинків, пише Politeka.net. Про це зірка повідомила днями, і відразу ж отримала багато пропозицій від небайдужих людей.

За словами дівчини, багато хто вирішив приєднатися до акції і подарувати частинку дива. Зв'язатися з Анною Богдан і Михайлом Заливако з приводу цього питання можна буде на іншій сторінці.

"Сьогодні стартує 4 етап нашої благодійної акції "Сім чудес для наших дітей", - написала в кінці важливого послання модель.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі також зробили компліменти автору поста.

"Беру участь!!!🔥 🔥 🔥 Прекрасні чудеса!!!😍 😍 😍 ", "Беру участь👏"," прекрасна"," красуня", - написали фоловери.

Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако почали будувати відносини на проекті "Холостяк". Після завершення шоу пара відразу стала жити разом.

Михайло Заливако зазначив, що вибирав дівчину тільки за покликом серця, якому він не міг наказати.

Нагадавши, Анна Богдан відхлестала "Холостяка" Заливако прямо в ресторані

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