Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук здивував зовнішністю в юні роки і зараз - в мережі вважають, що він став ще красивішим.

37-річний Володимир Остапчук працював викладачем англійської мови, але пізніше переїхав до Києва, де закінчив школу дикторів і влаштувався на телебачення, передає Politeka.net. Зараз обличчя ведучого відоме мало не кожному українцю, особливо завдяки проекту "Маска".

У мережі вирішили показати, яким телеведучий був до зоряної кар'єри. На першому фото телеведучий виглядає значно повніше. Ймовірно, тоді Володимир Остапчук не стежив за харчуванням, як зараз.

За словами телеведучого, від природи він схильний до повноти, тому йому доводиться відмовляти собі в деякій їжі. Зокрема, зірка не їсть хліб і солодощі.

Також ведучий багато проводить часу в спортзалі.

Фото "до і після" зібрало багато коментарів й сотні лайків.

"Погодьтеся, ведучий гіпершоу МАСКА @maskaukrainetv на @kanalukraina став ще крутішим 🔥", - написали автори поста.

"Противний він якийсь. Мені не подобається. Зазнався", " Хороший ведучий, але підмочив свою репутацію повністю...", "Тепер все з ним ясно)", " це факт🔥", " гірше фоток шкільного фотоальбому тільки фотки в паспорті😂", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Остапчук поділився особистими кадрами з ліжка, засвітивши свій торс

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