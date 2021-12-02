Відома балерина, суддя шоу «Танців з зірками» Катерина Кухар, яка нещодавно стала директором хореографічного коледжу, вразила видом на одному з уроків.

Як пише Politeka.net, в Instagram Кухар опублікувала фото, зроблене під час її відвідування відкритих уроків в коледжі. Балерина вибрала ефектне коротке чорне плаття і туфлі на підборах. Красуня козирнула своїми стрункими ніжками і неймовірною фігуркою.

"Сьогодні в @ksbc_official відбувся перегляд практики учнів 5-8 класів. Сценічна практика-один з головних елементів розвитку і зростання артистів балету. Це дуже важливий етап навчання, який допомагає розкривати танцювальність, музикальність, техніку, акторську майстерність і дає фундаментальну основу», - зазначила Кухар.

У коментарях ефектній брюнетці залишили масу приємних слів.

"Ви-сама елегантність", «Мульти молодець», «клас», «ви така хороша, поважаю», «неймовірна жінка, як ви все встигаєте», «гарна сукня», «зірка», "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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