Ось це так

Відомий виконавець Макс Барських, який випустив новий кліп на трек «Tequila Sunrise», здивувавши своєю пластичністю, знову викликав ажіотаж у мережі.

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець Макс Барських, який підкорив мільйони фанаток своїми хітами і харизмою, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями про своє життя і творчість.

Новий пост артиста викликав справжній фурор.

"Відзначаю початок зими. Спасибі, Маямі! Якщо і зимувати то тільки так», - написав артист.

Макс Барських показав знімок, на якому позував на тлі моря.

"Викликаємо пожежників", "любиш ти, Макс, на ніч дивлячись цікаві пости викладати", "що за Аполлон? 😍 Занадто гаряче", "зігрів, так зігрів", "Макс, у житті ти набагато краще, ніж в самому преграсном кліпі!!! Відпочинь як слід перед концертами, що залишилися», "засліпив", " Ох і красень", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Макс Барських зізнався про несподівані труднощі на зйомках: "Норовили впустити мене на підлогу".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських скинув сорочку і влаштував феєрію разом з двома танцюристами: "провокаційно, ти що твориш?".

Також Politeka писала, що Макс Барських забрався на стіл і вразив рухами, з'явилося відео: "Трудяга".