Відомий виконавець Макс Барських, який випустив новий кліп на трек «Tequila Sunrise», здивувавши своєю пластичністю, знову викликав ажіотаж у мережі.
Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець Макс Барських, який підкорив мільйони фанаток своїми хітами і харизмою, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями про своє життя і творчість.
Новий пост артиста викликав справжній фурор.
"Відзначаю початок зими. Спасибі, Маямі! Якщо і зимувати то тільки так», - написав артист.
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Макс Барських показав знімок, на якому позував на тлі моря.
"Викликаємо пожежників", "любиш ти, Макс, на ніч дивлячись цікаві пости викладати", "що за Аполлон? 😍 Занадто гаряче", "зігрів, так зігрів", "Макс, у житті ти набагато краще, ніж в самому преграсном кліпі!!! Відпочинь як слід перед концертами, що залишилися», "засліпив", " Ох і красень", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Макс Барських зізнався про несподівані труднощі на зйомках: "Норовили впустити мене на підлогу".
Як повідомляла Politeka, Макс Барських скинув сорочку і влаштував феєрію разом з двома танцюристами: "провокаційно, ти що твориш?".
Також Politeka писала, що Макс Барських забрався на стіл і вразив рухами, з'явилося відео: "Трудяга".