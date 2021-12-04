37-річна українська співачка Оля Полякова з'явилася в компанії Олега Винника, що викликало бурхливе обговорення в Мережі, в тому числі і її вбрання.

Оля Полякова та Олег Винник стали суперзірками в Україні, повідомляє Politeka.net. Зараз обидва знімаються в популярному шоу "Маска", де розгадують, хто ховається в костюмах.

На Ютуб-каналі програми опублікували відео, на якому Олег Винник та Оля Полякова виступають разом на сцені. Обидва артисти об'єдналися в дует для новорічного випуску "Маски".

Анонс викликав бурхливе засудження в коментарях. Користувачі Мережі писали про те, як не дочекаються новорічного випуску, а також обговорили і зовнішність співаків.

"Чекаю з нетерпінням 31 грудня. Цікаво послухати цей дует", " чекаю найгарячіший дует Олега і Олі, який вони так довго народжували. Впевнена буде дуже жарко!!!", "Полякова взяла поносити сукню у Ані Лорак ? )) ", "Як же хочеться почути особисту пісню Олега. А не с... Отакою... Особистістю", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Оля Полякова та Олег Винник стали детективами шоу "Маска" разом з Настею Каменських, Дзідзьо та Андрієм Данилком.

Шоу стало популярним в Україні завдяки загадковим героям.

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