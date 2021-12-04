37-летняя украинская певица Оля Полякова появилась в компании Олега Винника, что вызвало бурное обсуждение в Сети, в том числе и ее наряда.
Оля Полякова и Олег Винник стали суперзвездами в Украине, сообщает Politeka.net. Сейчас оба снимаются в популярном шоу "Маска", где разгадывают, кто скрывается в костюмах.
На Ютуб-канале программы опубликовали видео, на котором Олег Винник и Оля Полякова выступают вместе на сцене. Оба артиста объединились в дуэт для новогоднего выпуска "Маски".
Анонс вызвал бурное осуждение в комментариях. Пользователи Сети писали о том, как не дождутся новогоднего выпуска, а также обсудили и внешность певцов.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
57-летняя Моника Беллуччи в обтягивающем платье похвасталась, как умеет искушать: "Все средства хороши"
Появились кадры и подробности с места трагедии в киевском метро: "Упала под поезд"
Судья "Україна має талант" Притула показал 6-месячную дочь и рассердился на вопрос о сыне: "А можете объяснить..."
Хименес-Браво из «Мастер Шеф» засветился в постели со своей любимицей: «Типичное утро»
"Жду с нетерпением 31 декабря. Интересно послушать этот дуэт", "Жду самый горячий дуэт Олега и Оли, который они так долго рожали. Уверена будет очень жарко!!!", "Полякова взяла поносить платье у Ани Лорак ? ))", "Как же хочется услышать ЛИЧНУЮ песню Олега. А не с... Такой... Личностью", - написали пользователи Сети.
Отметим, Оля Полякова и Олег Винник стали детективами шоу "Маска" вместе с Настей каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко.
Шоу стало популярным в Украине благодаря загадочным героям.
Напомним, Полякова в сияющем наряде устроила настоящий фурор на сцене
А еще Politeka сообщала, Олег Винник, скрывающий личную жизнь, неожиданно проговорился о своих детях
Также Politeka писала, невыспавшаяся Полякова пожаловалась украинцам на тяготы популярности