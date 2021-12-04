37-летняя украинская певица Оля Полякова появилась в компании Олега Винника, что вызвало бурное обсуждение в Сети, в том числе и ее наряда.

Оля Полякова и Олег Винник стали суперзвездами в Украине, сообщает Politeka.net. Сейчас оба снимаются в популярном шоу "Маска", где разгадывают, кто скрывается в костюмах.

На Ютуб-канале программы опубликовали видео, на котором Олег Винник и Оля Полякова выступают вместе на сцене. Оба артиста объединились в дуэт для новогоднего выпуска "Маски".

Анонс вызвал бурное осуждение в комментариях. Пользователи Сети писали о том, как не дождутся новогоднего выпуска, а также обсудили и внешность певцов.

"Жду с нетерпением 31 декабря. Интересно послушать этот дуэт", "Жду самый горячий дуэт Олега и Оли, который они так долго рожали. Уверена будет очень жарко!!!", "Полякова взяла поносить платье у Ани Лорак ? ))", "Как же хочется услышать ЛИЧНУЮ песню Олега. А не с... Такой... Личностью", - написали пользователи Сети.

Отметим, Оля Полякова и Олег Винник стали детективами шоу "Маска" вместе с Настей каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко.

Шоу стало популярным в Украине благодаря загадочным героям.

Напомним, Полякова в сияющем наряде устроила настоящий фурор на сцене

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